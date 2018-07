'Botox werkt uitstekend tegen overmatig zweten'

Zweten doen we allemaal, en maar goed ook: het houdt onze lichaamstemperatuur op peil en doet afvalstoffen uit ons lichaam verdwijnen. Maar helaas gaan de zweetklieren bij sommige mensen in overdrive, waardoor het - zeker bij semitropische temperaturen - noodzakelijk wordt om drie keer per dag van hemd te veranderen. En okselvijvers zijn één ding, de bijbehorende stank is nog iets anders. Nochtans heeft de penetrante geur niets te maken met het zweet zelf, zegt hoogleraar Katia Ongenae, kliniekhoofd dermatologie in het UZ Gent. 'Zweet bestaat uit water en elektrolyten, maar het is totaal geurloos. De geur is afkomstig van de afbraakproducten van bacteriën die op onze huid leven. Die floreren op vochtige, warme plaatsen. Huidplooien, zoals de oksels, zij...