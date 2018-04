Bosbaden kan voortaan ook met loopbaancheques

Werknemers en zelfstandigen die twijfelen over hun carrière, kunnen voortaan met loopbaancheques ook loopbaanbegeleiding krijgen in de vrije natuur. Tijdens een wandeling krijgen ze professioneel advies van een natuurcoach. De groene omgeving moet leiden tot nieuwe inzichten, klonk het donderdag bij de voorstelling van het loopbaancentrum "Coachen in de natuur" in het Oost-Vlaamse Kluisbos.

Het concept komt overgewaaid uit Japan. Daar spreekt men van "Shinrin-yoku", of "bosbad". Wie in Japan zo'n bosbad neemt, gaat met alle zintuigen wandelen in de natuur om er nadien sterker en als herboren uit te komen. "Coachen in de natuur" gaat uit van hetzelfde idee. Het nieuwe loopbaancentrum is door de de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst VDAB erkend. Je kan de sessies dus betalen met loopbaancheques. 'De inkomsten van het loopbaancentrum investeert het Agentschap voor Natuur en Bos opnieuw in de Vlaamse natuur en de beleving ervan', zegt Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) over het project.