Blijf zwemmen, maar stop met plassen in het zwembad

Zelfs wanneer je iemand voorzichtig polst naar plassen in het zwembad, reageren de meeste mensen heftig van neen. Verontwaardigd dat je het zelfs maar durft vragen. Nochtans is er een grote kans dat ze een loopje nemen met de waarheid, want volgens betrouwbare bevragingen in de Verenigde Staten schommelt het aantal zwembadplassers hoogstwaarschijnlijk rond 1 op de 5. Toch vrij veel en zeker te veel om goed te zijn. Diezelfde mensen zijn bovendien overtuigd dat ze in goed gezelschap verkeren en dat zowat 8 op de 10 hun voorbeeld volgen; misschien om zichzelf goed te praten.

