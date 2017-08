Bingewatchen schaadt uw nachtrust

Liese Exelmans van Leuven School for Mass Communication Research bevroeg 423 jongeren tussen 18 en 25 jaar naar hun kijkgedrag en slaapkwaliteit. Tachtig procent doet regelmatig aan bingewatching. Meer dan 25 procent onder hen doet dat enkele keren per maand en één op de vijf zelfs meermaals per week.

Een derde van de bingewatchters slaapt slechter dan leeftijdsgenoten die dat niet doen. Het probleem ligt niet bij de slaapduur want het merendeel van de ondervraagden slaapt bijna acht uur per nacht. 'Het is de kwaliteit van de nachtrust die beduidend slechter is. Wie regelmatig bingewatcht kan moeilijker de slaap vatten en wordt in een aantal gevallen zelfs geconfronteerd met slapeloosheid.

Cliffhangers doen voortkijken

'Uit eerder onderzoek blijkt dat die verschijnselen niet voorkomen bij gewoon tv-kijken', aldus Exelmans. De Leuvense onderzoekster schrijft de slaapproblemen toe aan de mentale opwinding. 'Na enkele uren bingewatchen blijft heel wat door je hoofd spoken en ben je nog te veel bezig met verhaallijnen en personages.'

Populaire series zoals 'Game of Thrones', 'Breaking Bad' en 'House of Cards' creëren een grote betrokkenheid met de personages. Elke aflevering eindigt bovendien met een cliffhanger waardoor je geneigd bent te blijven kijken.

Exelmans en professor Jan Van den Bulck, de promotor van haar doctoraat, raden eenieder dan ook aan om na zo'n seriemarathon even tot rust te komen en te ontspannen. 'Dat kan op verschillende manieren. Zelfs een half uurtje gewoon tv-kijken nadien kan helpen. Minder bingewatchen is vanzelfsprekend de meest efficiënte oplossing.'