'Bijna de helft van de Belgen voelt zich eenzaam'

Bijna de helft (46 procent) van de Belgen voelt zich eenzaam. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Nationaal Geluksonderzoek van levensverzekeraar NN en universiteit UGent over de impact van sociale relaties op ons bruto nationaal geluk. Vooral bij de jongvolwassenen tussen 20 en 34 jaar (54,5 procent) en bij de 35- tot 50-jarigen (53 procent) is eenzaamheid een probleem.

De onderzoekers roepen de nationale partijvoorzitters dan ook op om van het bestrijden van eenzaamheid en het werken aan kwalitatieve relaties een prioriteit te maken bij de verkiezingen in oktober.

In totaal namen 3.770 mensen deel aan de studie. De resultaten waarover nu wordt gecommuniceerd, gaan over een representatieve steekproef van 1.600 Belgen.

De onderzoekers halen enkele elementen aan die het gevoel van eenzaamheid kunnen wegnemen. Zo voelen mensen die zich engageren in een vereniging of een club, vrijwilligerswerk doen of maandelijks deelnemen aan culturele activiteiten, zich duidelijk gelukkiger.

'Hierin ligt dan ook de uitdaging voor onze steden en gemeentes: investeer in sociale en culturele activiteiten waar mensen kunnen samenkomen en moedig vrijwilligerswerk aan. We zien vandaag al te vaak dat investeren in dergelijke activiteiten in vraag wordt gesteld. Dat is geen goede zaak voor ons nationaal geluk', zegt gelukseconoom Lieven Annemans (UGent).

Daarnaast zorgt een goede relatie ervoor dat we tot vijf keer meer kans hebben om gelukkig te zijn. Toch is bijna een kwart van de Belgen niet gelukkig met zijn relatie, zo blijkt. En ook onze gezondheid speelt een rol: een slechte fysieke gezondheid kan leiden tot isolement en eenzaamheid.

Tot slot blijkt dat een laag inkomen schadelijk kan zijn voor onze relatie: al vanaf een gezinsinkomen van minder dan 2.500 euro per maand is er een merkbaar verminderde kans op een goede relatie.