Belgische primeur: maagverkleining via de slokdarm

Obesitaspatiënten met een BMI tussen 30 en 35 zijn volgens ziekenhuisgroep Ziekenhuis Netwerk Antwerpen (ZNA) gebaat met een maagverkleining via de slokdarm. Die geeft geen externe littekens en zou goedkoper zijn. De overheid wordt om terugbetaling gevraagd.

Het ZNA Obesitascentrum Stuivenberg voert jaarlijks honderden 'gastric bypasses' en andere vermageringsoperaties uit, bedoeld voor mensen met een 'body mass index' (BMI) hoger dan 40 of hoger dan 35 mits bepaalde medische klachten.

De chirurgen komen nu met een "Belgische primeur" naar buiten voor obese patiënten met een BMI tussen 30 en 35. Het gaat om een maagverkleining via de slokdarm onder volledige narcose. Via een flexibele buis naait de chirurg de maag gedeeltelijk dicht, zodat de patiënt minder kan eten. De ingreep duurt 90 minuten, al moet de patiënt nog een paar weken aangepaste voeding eten.

Begin maart werd in België voor het eerst een patiënt op deze manier geopereerd, die intussen al acht kg kwijt is, al volgt ze sindsdien ook stipt een andere levenswijze. "Geen littekens dus en nog dezelfde dag naar huis. Je kan een gewichtsverlies van 20 kg op twaalf maanden verwachten", zegt chirurg Stijn Heyman. Hij ziet een meerwaarde voor patiënten die zonder resultaat al hebben proberen diëten of sporten, en die niet in aanmerking komen voor een andere ingreep. Hij wijst wel op een grondige screening vooraf en strikte opvolging van de levensstijl achteraf. Bepaalde maagproblemen leiden tot uitsluiting.

De ingreep kost nu zo'n 4.000 euro, tegenover 7.000-8.000 euro voor een bypassoperatie. "We hopen binnen afzienbare tijd terugbetaling te kunnen bekomen, omdat dit soort ingrepen indirect geld bespaart. Patiënten worden niet ziek door hun overgewicht en verblijven minder lang in het ziekenhuis", besluit Heyman.