Belgische hoogopgeleiden drinken het meest van alle Europeanen

De Radboud Universiteit en het Sociaal Cultureel Planbureau gingen na hoeveel (on)gezonder hoogopgeleiden leven in vergelijking met mensen die een lager diploma hebben. Uit hun studie blijkt dat hoogopgeleiden zich meestal gezonder gedragen. Ze bewegen minstens één keer intensief per week en eten vaker groenten en fruit, al is de kloof tussen beide groepen eerder klein. Laagopgeleiden roken dan weer vaker.

Die vergelijking gaat niet op voor onze alcoholconsumptie. Zo'n 44 procent van alle hoogopgeleiden drinkt meer dan één keer per week alcohol, bij laagopgeleiden is dat maar zo'n 32 procent. Opvallend is dat Belgen en Nederlanders met een hoog diploma koplopers zijn in Europa, zij consumeren het meeste alcohol.

Als verklaring zeggen de onderzoekers dat alcoholgebruik wellicht meer geaccepteerd is in rijkere landen. 'Daarnaast is het mogelijk dat hoogopgeleiden zich in landen met meer economische ontwikkeling vaker met hun culturele leefstijl proberen te onderscheiden van laagopgeleiden, bijvoorbeeld door het drinken van goede wijnen of exclusieve gedistilleerde dranken.'