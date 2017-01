Belgische Damp Bond naar Raad van State tegen wet over e-sigaret

Het nieuwe koninklijk besluit houdt in dat verkopers van de e-sigaret zich aan dezelfde regels moeten houden als gewone sigarettenverkopers. Daardoor mag er geen reclame meer gemaakt worden voor de e-sigaret en mag er geen onlineverkoop meer zijn van e-sigaretten en vulvloeistoffen. Het aanbod zal ook sterk slinken: chemische vloeistoffen met nicotine mogen enkel verkocht worden in flesjes van maximaal 10 milliliter en er mag ook niet meer dan 20 milligram nicotine per milliliter vloeistof inzitten.

De dampersbond vreest dan ook dat veel gebruikers van de e-sigaret opnieuw zullen beginnen roken en dat rokers moeilijker de weg naar het dampen zullen vinden. Volgens de bond, die met een reeks studies zwaait, zal dat ook een groot gevolg hebben voor de gezondheid.

Dodelijk

"De verbranding van tabak is dodelijk, in tegenstelling tot het dampen, zelfs mét nicotine", zegt voorzitter Tanguy Doucenet. "Volgens de gezondheidsautoriteiten van Groot-Brittannië is de e-sigaret 95 procent minder schadelijk dan de traditionele sigaret. In België heeft de Hoge Gezondheidsraad (in een advies van oktober 2015, red.) erkend dat dampers aanzienlijk minder worden blootgesteld aan giftige stoffen dan rokers."

Daarom is de vereniging maandag naar de Raad van State gestapt. "We accepteren het niet dat de Belgische wet verder gaat dan de Europese richtlijn en eisen dan ook de nietigverklaring", zegt Doucenet. Hij is bereid om, als dat nodig blijkt te zijn, met de zaak tot het Hof van Justitie van de Europese Unie te gaan.