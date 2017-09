Belg slikt iets minder slaappillen

In 2016 werden met name 7,28 miljoen verpakkingen verkocht wat overeenkomt met 220,5 miljoen tabletten tegenover 7,41 miljoen verpakkingen en 224,9 miljoen tabletten het jaar voordien. Dat blijkt uit het antwoord van minister van Volksgezondheid Maggie De Block op een schriftelijke vraag van Kamerlid Jean-Marc Nollet (Ecolo).

Het aantal verkochte verpakkingen van slaapmiddelen bedroeg in de periode 2007-2011 steeds hoger dan 7 miljoen en bereikte in 2008 een recordhoogte van 7,41 miljoen. In 2012 daalde het aantal van 7,1 tot 6,6 miljoen verpakkingen. Het aantal verkochte tabletten daalde dat jaar echter slechts van 222,8 tot 218,8 miljoen wat duidt op de aankoop van grotere verpakkingen. In 2015 bereikte het slaapmiddelenverbruik opnieuw het aantal van 7,41 miljoen verpakkingen om vorig jaar terug wat te dalen.

De Block wijst er in haar antwoord op dat het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducenten twee onafhankelijke instanties subsidieert die gezondheidsbeoefenaars voorlichten over onder meer het rationele gebruik van geneesmiddelen. Het gaat om de vzw Farmaka, die met artsenbezoekers huisartsen gaan informeren, en het Belgische Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie. 'Beiden hebben als opdracht neutrale, objectieve en kwalitatieve informatie over geneesmiddelen te verstrekken op basis van Evidence Based Medicine', aldus de minister.