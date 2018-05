'Behandelt de dokter je als een ziekte, dan voel je je ook zo'

Het laatste halfjaar heb ik meer dokters gezien dan me lief is. Dat betekent dat ik vele uren heb doorgebracht in wachtzalen waar de achtergrondmuziek altijd net te luid staat om te kunnen werken of lezen. Maar ook dat ik me vaak ontzettend nietig heb gevoeld. Omdat ik keer op keer bij een arts kwam die alleen een potentiële ziekte voor zich zag zitten. Geen vrouw, geen moeder, geen journaliste. Tegen de tijd dat ik buitenkwam, was dat ook precies hoe ik me voelde: als een zieke. Telkens duurde het dagen voor ik dat onbehaaglijke gevoel weer van me af wist te schudden.

...