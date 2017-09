Bacteriële meningitis: 'We moeten onze aandacht voor adolescenten verscherpen'

'Raadpleeg meteen een arts bij symptomen die op meningitis kunnen wijzen. Trust your instincts!' Dat was dit jaar het motto op de Wereld Meningitis Dag. 'Een levensreddende boodschap', beaamt kinderneuroloog Lieven Lagae van UZ Leuven. 'Want een bacteriële meningitis kan binnen 24 uur dodelijk zijn of ernstige restletsels geven.'

...