Automobilisten schatten slaperigheid verkeerd in

De VSV lanceert daarom bij het begin van de vakantie-uittocht een campagne die donderdag voorgesteld werd tijdens een persconferentie in Grimbergen in aanwezigheid van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA).

In samenwerking met het Slaapcentrum van het UZ Antwerpen en het Instituut voor Mobiliteit (IMOB) van de Universiteit Hasselt liet VSV een zestal proefpersonen een lange rit maken in een rijsimulator, vergelijkbaar met het rijden naar een vakantiebestemming tijdens de avond of nacht. Tijdens de rit werden hun rijprestaties, oog- en hersenactiviteit gemeten. Ze kregen de opdracht om te blijven rijden tot ze van oordeel waren dat ze zich te slaperig voelden om nog veilig verder te kunnen rijden.

Uit de resultaten bleek dat de eerste objectieve tekenen van slaperigheid gemiddeld al optraden na minder dan 1,5 uur. Gemiddeld bleven de proefpersonen nog langer dan 2 uur verder rijden nadat de eerste tekenen van slaperigheid zich voordeden. Bij toenemende slaperigheid namen zowel het slingergedrag, het aantal keren dat de kantstreep werd overschreden als de moeilijkheden om een constante snelheid aan te houden sterk toe. 'De test toont aan dat het als bestuurder heel moeilijk is om zelf aan te voelen wanneer je te slaperig bent om te rijden. De risico's die samenhangen met slaperigheid in het verkeer treden immers al veel eerder op dan je zou denken', zegt VSV in een persbericht.

Van 29 juni tot 5 augustus, de periode waarin heel wat mensen met de auto op vakantie vertrekken, houdt de VSV een affichecampagne langs de weg met de boodschap 'Lange rit? Slaap eerst 8 uur'.