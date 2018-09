Autismevriendelijk communiceren: helder is niet simplistisch

Ruim de helft van de kinderen met autisme is gemiddeld tot hoogbegaafd. Velen van hen maken een normale taalontwikkeling door, maar toch hebben ze allemaal in meer of mindere mate moeilijkheden op het vlak van sociale communicatie en interactie. Kinder- en jeugdpsychiater Jean Steyaert, coördinator van het Expertisecentrum Autisme van het UPC KU Leuven, verduidelijkt dat met een praktijkvoorbeeld. "Een erg taalvaardig, hoogbegaafd meisje draagt moeiteloos gedichten voor in de klas, maar worstelt met een eenvoudige opdracht als 'kom mannen, we nemen ons boek'. Want ze vraagt zich af: wie zijn 'mannen' - alleen de jongens? Welk boek is 'ons' boek, want we hebben toch geen gemeenschappelijk boek? En om welk boek, voor welk vak, gaat het? Terwijl de andere jongens en meisjes ieder hun eigen wiskundeboek nemen, omdat ze na de pauze gewoonlijk met wiskunde starten."

...