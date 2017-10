App moet levenskwaliteit kankerpatiënten verbeteren

De KU Leuven en cosmeticabedrijf The Estée Lauder Companies bundelen hun krachten voor de preventie, behandeling en genezing van borstkanker. Ze richten het 'Estée Lauder moving cancer care forward fund' op ten voordele van het Leuvens Kankerinstituut, dat de komende jaren onder meer een innovatieve app van het UZ Leuven zal financieren. Die helpt borst- en andere kankerpatiënten de neveneffecten van hun behandeling beter te monitoren en te rapporteren, wat de levenskwaliteit van de patiënt en de kwaliteit van de zorg verhoogt.

Estée Lauder, dat al 25 jaar tegen borstkanker strijdt, stelt dit jaar 100.000 euro ter beschikking voor de app. De applicatie wil in de eerste plaats het ongemak en de ongerustheid aanpakken die patiënten ondervinden door de neveneffecten van hun behandeling, een onderwerp waarover ze ook vaak moeilijk over praten.

Lees ook: Vrouwen met borstkanker nodeloos bang gemaakt voor gebruik van hun arm

Delen De patiënten die in behandeling zijn voeren de symptomen die ze dagelijks ervaren in, en krijgen meteen gepersonaliseerde feedback over hoe ze thuis zelf hun symptomen kunnen verlichten.

De patiënten die in behandeling zijn voeren de symptomen die ze dagelijks ervaren in, en krijgen meteen gepersonaliseerde feedback over hoe ze thuis zelf hun symptomen kunnen verlichten. Die informatie gaat ook in het medisch dossier zodat arts en verpleegkundigen die achteraf met de patiënt in het ziekenhuis kunnen bespreken. En bij ernstige bijwerkingen word en de arts en verpleging ingelicht zodat ze de patiënt kunnen contacteren en het behandelplan kunnen aanpassen. 'Dankzij de app kunnen we veel korter op de bal spelen en de behandeling aanpassen als dat nodig is. Zo verbeteren we de levenskwaliteit, het comfort van de patiënt en de kwaliteit van de zorg. Bovendien blijkt uit een grote Amerikaanse studie dat een dergelijke app ook een overlevingsvoordeel van liefst 5 maanden kan betekenen voor patiënten met kanker', aldus Annemarie Coolbrandt, verpleegkundig specialist oncologie aan het UZ Leuven.

De app zal ontwikkeld en getest worden in het UZ Leuven en zal voor alle types kanker werken. Later zal hij ook beschikbaar zijn in alle ziekenhuizen die deel uit maken van de Nexuzhealth cluster.

The Estée Lauder Companies staat bekend voor zijn strijd tegen borstkanker. Evelyn H. Lauder, de schoondochter van de oprichtster van het cosmeticamerk, ontwierp 25 jaar geleden het iconische roze lintje. Dat betekende de start van "The Estée Lauder Companies' Breast Cancer Campaign" en later de oprichting van de "Breast Cancer Research Foundation".

'Sindsdien haalden we wereldwijd al meer dan 70 miljoen dollar op voor internationaal onderzoek, voorlichting en medische diensten', aldus general manager voor de Benelux Franck Besnard. 'Met dit fonds investeren we duurzaam en continue in de zorg en hulp voor patiënten met borstkanker.'

Uit cijfers van de Stichting tegen Kanker blijkt dat één op de negen Belgische vrouwen tijdens haar leven borstkanker zal krijgen.

Elk jaar krijgen meer dan 10.500 Belgen te horen dat ze borstkanker hebben en verliezen meer dan 2.200 vrouwen de strijd tegen deze ziekte.