Ann Ceurvels: 'De context waarin we leven vraagt te veel van ouders en kinderen'

Steeds vaker ziet Ann Ceurvels ze opduiken in haar praktijk: ouders van een kind met ADD, autisme of andere beperking op zoek naar hulp voor hun ontspoorde tiener. 'Het is vijf voor twaalf', waarschuwt de actrice die zich omschoolde tot jeugdcoach en gezinsbegeleider. 'Veel kinderen vallen uit de boot en bij de ouders heerst grote onwetendheid.'

...