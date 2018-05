Amerika verplicht aantal calorieën per maaltijd op menukaarten

Sinds deze week prijken niet enkel heerlijke gerechten op de menukaarten van Amerikaanse restaurants. Ook het aantal calorieën dat een pizza, spaghetti of een simpele tas soep bevat, wordt verplicht opgesomd. De regel is een restant van de Affordable Care Act die Barack Obama invoerde tijdens zijn ambtsperiode in de strijd tegen obesitas. Maar zal het ook werken?

'Het is een goede eerste stap om consumenten bewuster te doen omspringen met voeding, maar één maatregel is niet voldoende om obesitas te verhelpen', aldus Christophe Matthys, voedingsexpert aan de KU Leuven.

Vechten tegen obesitas

De consument met zijn neus op de feiten (lees: calorieën) drukken, is alvast hoognodig in Amerika. Op dit moment lijdt zo'n 36 procent van de Amerikanen aan obesitas. Dat betekent dat ze een BMI hebben die hoger dan 30 ligt.

Voor België geldt dat 14 procent van de bevolking veel te zwaar is. Toch is de maatschappelijke kost van obesitas in ons land behoorlijk hoog: zo'n 1 miljard euro per jaar. Dat het tijd is om daar verandering in te brengen, beseffen overheden maar al te goed.

Complex vraagstuk

'Door enkel de calorieën op te sommen, vertel je slechts een deeltje van het verhaal', volgens Matthys. Zo weten vele consumenten niet hoeveel calorieën ze eigenlijk mogen verorberen. Dat kan erg uiteenlopen als je een topsporter met een zetelhanger vergelijkt.

Verder geloven voedingsdeskundigen niet dat iedereen plots zal stilstaan bij zijn calorie-inname. Al presenteer je het op een gouden bordje, naast het gerecht dat klanten willen bestellen. Ze hopen op zijn minst dat restaurants zorgzamer met suiker en zout omspringen. Het calorierijkste dessert van de stad verkopen, zou toch slechte reclame zijn? Want als je kan kiezen tussen twee lekkere gerechtjes waarvan eentje je dikker maakt, kies je toch het magere alternatief?

Toch blijft de vraag of de Amerikaanse maatregel sluitend is: 'Of calorieën optellen de heilige graal is in de strijd tegen obesitas, daar moet de wetenschap het antwoord schuldig blijven', besluit Christophe Matthys.