Bert Bultinck Hoofdredacteur van Knack Opinie

'Als het probleem een beetje te moeilijk is, wijst deze regering de ellende gewoon uit'

Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck vindt het triest dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block de ellende van de negenjarige Sofie Voncken - die wegens medische redenen op cannabis is aangewezen - niet heeft aangegrepen om een debat over decriminalisering op te starten: 'De Block deed wat de Open VLD al vier jaar aan het doen is: zorgen dat ze vooral niet in de weg loopt.'