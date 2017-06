Alles wat u moet weten over het oprukkend mazelenvirus in Wallonië

In Wallonië woedt een mazelenepidemie die al bijna 300 slachtoffers maakte. Meer dan 100 mensen werden gehospitaliseerd met complicaties, waaronder mensen met een hersenvliesontsteking. Eén op drie blijkt niet gevaccineerd. Ook in Roemenië en Italië houdt het mazelenvirus lelijk huis. In Roemenië vielen al doden.

