'Alle Dagen Zonder Vlees ten spijt, we zitten met een probleem'

Evolutiebiologen zijn het erover eens: de basisstructuur van het menselijk genoom kwam tot stand tijdens de oertijd, toen de jacht garant stond voor onze overleving. We leven echter al lang niet meer in een jachttijdperk en er zijn nog aardig wat andere verschillen, maar de basisstructuur van ons menselijk genoom bleef de hele tijd identiek.

Sporten is niet genoeg

En net daar wringt het schoentje. We komen steeds meer in conflict met deze meer dan duizenden jaren lange evolutie en de beste voordelen ervan als we de hele dag zitten. Hoe ver kunnen we ons menselijk genoom blijven uitdagen en wanneer hebben we de grens van ons fysiek systeem bereikt?

We zijn geboren om te bewegen, met zware gezondheidsconsequenties als we dat niet doen. Hart- en vaatziekten, een direct gevolg van fysieke inactiviteit, zijn doodsoorzaak nummer 1 en de rugpatiënten zijn intussen leiders in werkverzuim.

De winter is halfweg, nieuwjaarvoornemens al even bekoeld en de eerste winterprik is achter de rug. De running hype druppelt hier en daar nog na, rond een paar Vlaamse radiostations. We zijn weer dringend aan beweging toe, maar laat sporten nu eenmaal niet voldoende zijn. Recent onderzoek aan de universiteit van Texas toonde aan dat sporten na het werk ontoereikend is als we de rest van de dag zittend afwerken. Dat heeft grote implicaties voor de afbraak van triglyceriden, de vetten geassocieerd met hart- en vaatziekten. Na een inactieve werkdag worden er minder triglyceriden afgebroken tijdens 1 uur inspanning dan na een actieve werkdag.

Een Michelangelo met rugpijn

Michelangelo beeldde ze in al hun pracht af, op de schilderijen van Rubens nemen ze een prominente plaats is en onze Afrikaanse collega's beschikken over een prachtexemplaar, maar wij zitten het letterlijk plat... Stevig ontwikkelde bips zijn evenwel een krachtig wapen tegen lage rugpijn. Maar als we de hele dag zitten, hebben we er niks aan.

In onze zoektocht naar gezondheid mogen pijn- en ontstekingsremmers geen evidentie zijn bij de behandeling van lage rugpijn. Toch grijpen we nog te vaak naar pillen. Net beweging vormt het fundament van herstel. Het is een andere manier van denken. En ja, je rug doet te veel pijn om die nieuwste fitnesstrends aan te vatten, maar ga wandelen, wees actief. We mogen de symptomen niet medicaliseren, pillen zorgen niet voor genezing, beweging wel.

Ik ben ervan overtuigd dat we onze fysieke grenzen nog lang niet bereikt hebben. Daar zal de nieuwe technologische revolutie toe bijdragen. Er is een jungle van gezondheidsapplicaties en wearables ontstaan. Deze zetten aan tot een dynamische levensstijl door op een speelse wijze beweging te kwantificeren en objectiveren. Zo kan je je smartphone laten trillen na maximaal een uur op een stoel te zitten. Let op, applicaties helen niet, ze zetten enkel in op bewustwording.

Dagelijks sporten is belangrijk, maar na een inactieve werkdag gaat het rendement verloren. Laat de technologische toestroom voor de medische wereld een waanzinnige nieuwe dimensie creëren. Vandaar mijn dringende oproep: schiet in actie!