Alarmerende link tussen WK en huiselijk geweld

Voor de match België-Engeland, zaterdag, zal de politie opnieuw op scherp staan. Dat is nodig, want geweld en rellen zijn vaste ingrediënten van een Wereldbeker Voetbal. Helaas delen ook vrouwen in de klappen: in Engeland stijgt het partnergeweld met minstens een kwart. Voor België zijn geen cijfers bekend, maar het risico is zeer reëel.