Adem je stress weg: 'Veel mensen ademen in rust alsof ze in gevaar zijn'

'Ik zal nooit vergeten wat mijn therapeute tijdens ons eerste gesprek zei', zegt Tommy Browaeys, '"Jij ademt niet!", vertelde ze me tot mijn grote verbazing. In de aanloop naar mijn burn-out was mijn hele lichaam onder immense spanning komen te staan omdat ik het zowel letterlijk als figuurlijk geen ademruimte meer gaf. De mentale stress maakte zich dan ook langzaam maar zeker meester van mijn lichaam. Dat uitte zich in een bijzonder knagende pijn op mijn borstkas waardoor ik steeds minder rust kende. Ik slaagde er niet meer in op de pauzeknop te drukken en draaide steeds sneller in een vicieuze cirkel.'

...