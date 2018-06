9 nieuwe Europese aanbevelingen om uw risico op huidkanker te verminderen

Er zijn nieuwe Europese aanbevelingen voor UV-bescherming . Die komen ook in België van pas, want we verbranden nog veel te vaak en vooral in eigen land, zo blijkt uit de UV-enquête 2018 van Stichting tegen Kanker. We weten hoe we huidkanker zo weinig mogelijk kans geven - met op de eerste plaats niet verbranden en geen zonnebank gebruiken - maar passen het niet genoeg toe.

De consument verwacht bovendien meer en betere info over huidkanker. Iets meer dan 1 op 4 blijft ontevreden over de beschikbare informatie in verband met de risico's op huidkanker. 'Te weinig info beschikbaar' is de reden van die ontevredenheid. Hoewel huidkanker een toegankelijk gespreksonderwerp geworden is in familie en vrienden, toch heeft 56 procent van de bevraagden verklaard dat ze de voorbije 3 maand zelden of nooit iets gehoord of gezien hebben rond huidkankerpreventie.

Hieronder leest u de Europese aanbevelingen:

1. Beperk uw tijd in de middagzon.

Vermijd directe blootstelling aan de zon wanneer de zon het sterkst is, meestal tussen 11:00 en 15:00. Dit kan echter langer zijn afhankelijk van waar je bent.

2. Zoek de schaduw op.

Zoek de schaduw op tijdens de uren met de meest intense UV-straling. Hou ook in de schaduw rekening met de weerkaatsing van UV-stralen door de omgeving die de UV-straling doen toenemen, zoals van het water, zand of sneeuw.

3. Draag beschermende kledij en een zonnebril.

Draag beschermende kledij die uw armen en benen bedekt. Draag een hoed met een brede rand, om uw gezicht en hals in de schaduw te houden. Draag een bril die UV-stralen absorbeert, om het risico op UV-beschadiging te verminderen. Dicht geweven stoffen bieden meer bescherming tegen UV.

4. Gebruik zonnecrème

Geen zonnebrandcrème kan volledige bescherming bieden. Zonnecrème moet worden gebruikt in combinatie met schaduw, kleding, hoeden en zonnebril, niet in de plaats ervan. Gebruik nooit zonnecrèmes om uw blootstelling aan de zon te verlengen. Gebruik zonnecrèmes met ten minste een SPF 30, met zowel UVA- als UVB-filters. Smeer rijkelijk ruim 30 minuten vóór je blootstelling aan de zon. Smeer opnieuw elke 2-3 uur. Vergeet niet gevoelige plekken zoals lippen en oren.

5. Bescherm kinderen.

Pas alle bovenstaande aanbevelingen toe met extra zorg voor de kinderen. Hoe jonger dat je bent, hoe meer kwetsbaar. Baby's jonger dan 6 maanden moeten uit de zon worden gehouden.

6. Weet hoe uw huid reageert op de zon.

Hebt u rood haar, een lichte huid of sproeten? Dan bent u gevoeliger voor zonnestralen.

7. Gebruik de UV-Index (UVI) om jezelf te beschermen

Ontdek de UV-Index via officiële bronnen. Wees ervan bewust dat de huid beschadigt wordt wanneer de UV-Index stralingsniveau 3 (matig) en hoger is.

8. Gebruik geen solariums / zonnebanken.

Zonnebanken verhogen het risico op huidkanker en veroorzaken voortijdige veroudering van de huid en de schade aan de ogen. Er is geen gezond of veilig 'kleurtje'. Zonnebanksessies bereiden uw huid ook niet voor op de zon.

9. Onderzoek uw huid.

Onderzoek uw huid regelmatig. Let op of moedervlekken veranderen (qua kleur, vorm of grootte) en of er nieuwe verschijnen. In geval van twijfel: raadpleeg uw arts.

Denk er aan:

Pas altijd op voor de zon, waar u ook bent. Thuis in de tuin, tijdens een wandeling, op school, op het werk... Niet alleen wanneer u op vakantie bent aan zee of in de bergen!