1. Eindelijk een nieuwe voedingsdriehoek

We mogen van een kleine revolutie spreken. Voor het eerst in 20 jaar kreeg de actieve voedingsdriehoek een update. De wetenschappelijke kennis over gezonde en duurzame voeding is de voorbije twintig jaar immers ontzettend toegenomen, maar de bevolking leek steeds verwarder achter te blijven als het ging over wat we nu wel en niet meer mogen eten.

