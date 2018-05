10 tips om je baby te beschermen tegen de zon

Dat blijkt uit een enquête bij 1.055 respondenten met kinderen tussen 0 en 37 maanden door de Belgische online apotheek NewPparma.

Zonnecrème heeft tijd nodig om een beschermende laag te vormen op de huid. Daar komt bij dat in de 30 minuten die volgen op het aanbrengen, de effectiviteit van zonnecrème met 90 procent afneemt.

46 procent van de ouders brengt bovendien niet opnieuw zonnecrème aan als zijn baby uit het water komt. Niet alleen is de zonnemelk dan 'afgespoeld', het water weerkaatst bovendien het zonlicht, wat zonnebrand bevordert.

65 procent van de ouders beschermt zijn baby daarnaast niet tegen de zon in het dagelijks leven, maar enkel op vakantie of op het strand... En dat terwijl UV-stralen de huid aanvallen elke keer we buitenkomen, zelfs wanneer het bewolkt is: wolken laten immers 80 procent van alle UV-straling door.

Het is dus geen verrassing dat 34 procent van alle kinderen jonger dan drie jaar al met zonnebrand te maken kreeg. Bij herhaling verhogen deze ontstekingsreacties van de huid het risico om huidkanker te ontwikkelen aanzienlijk. Jaarlijks telt België niet minder dan 37.000 nieuwe gevallen van huidkanker.

Tips om je kind te beschermen

Gebruik een zonnecrème met de maximale beschermingsfactor SPF 50+. Breng aan 30 minuten voor blootstelling aan de zon en herhaal dit elke 2 uur, zelfs elke 30 minuten in geval van sterke zonnestraling;

Spoel en droog kinderen af wanneer ze uit het water komen of gezweet hebben en breng daarna opnieuw zonnecrème aan;

Kies bij elke blootstelling, van een kort wandelingetje tot spelletjes in open lucht, voor de uren waarop de zon het minst fel schijnt (voor 11u en na 16u);

Plaats baby's in de schaduw, idealiter onder een parasol of achter een zonnescherm;

Zet hen een bril en een zonnehoedje op;

Laat hen bedekkende of zelfs UV-werende kledij dragen;

Laat je baby regelmatig kleine hoeveelheden water drinken om dehydratatie te voorkomen;

Laat je baby aan het strand op een handdoek zitten en niet rechtstreeks op het zand, dat 20 procent van de UV-straling weerkaatst.

Bron: Newpharma