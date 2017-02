10 stukken groente en fruit per dag: hoe doe je dat?

Uit een onderzoek in het International Journal of Epidemiology blijkt dat we niet vijf stuks groente en fruit per dag moeten eten om zo lang mogelijk gezond te blijven, maar 10. Dat is maar liefst 800 gram per dag. Voor een niet-vegetariër/veganist lijkt dit een onmogelijke opdracht. Enkele tips.