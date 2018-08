Zoutelande heeft meer te bieden dan het 'oude strandhuis' en de 'grijze wolken' uit het liedje

Zoutelande, Veere en Domburg zijn niet alleen in trek bij Belgische toeristen. Begin twintigste eeuw trokken Nederlandse kunstenaars zoals Piet Mondriaan en Jan Toorop naar die kustgemeenten om er in alle rust het bejubelde Zeeuwse zilveren licht te schilderen. Het Gemeentemuseum in Den Haag wijdt er nu een verrassende tentoonstelling aan.