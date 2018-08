WO II: hoe een iconisch beeld van de bevrijding van de kampen niet is wat het lijkt

De legendarische fotograaf Henri Cartier-Bresson maakte in 1945 een beeld dat een icoon van de Bevrijding zou worden: een verklikster die spontaan in een kamp wordt geïdentificeerd. Tenminste, zo ging het de geschiedenis in. Historicus en ethicus Gie van den Berghe ging op onderzoek in de archieven en reconstrueert de feiten.