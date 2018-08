Protestzanger Woody Guthrie verklaart Donald Trumps racisme vanuit zijn graf

Wat gaat er om in het hoofd van Donald Trump? En is hij werkelijk een racist? 50 jaar na zijn dood blijkt folkzanger Woody Guthrie de antwoorden te kennen op de vragen die de wereld bezighouden. De Amerikaanse hoogleraar Will Kaufman ontdekte dat Guthrie Trumps vader kende. Meer nog: hij was zijn grootste vijand. 'In het geval van Fred en Donald Trump is de appel nooit uit de boom gevallen.'