Kubisme: Wat maakt Picasso's Guernica zo tijdloos?

Eind deze maand opent in het Musée Picasso in Parijs de tentoonstelling Guernica. Laat het meteen duidelijk zijn: Guernica zelf zal er niet te zien zijn. Het reusachtige schilderij van Pablo Picasso hangt sinds 1992 in het Museum Reina Sofia in Madrid en de kans dat het ooit nog op reis gaat is nagenoeg onbestaande. In Parijs zullen wel tientallen voorstudies en schetsen worden getoond, plus de foto's die Picasso's toenmalige minnares Dora Maar van de verschillende stadia van het doek maakte.

...