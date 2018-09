De bloedige laatste uren van WO I: 'De wereld was al volop aan het feesten'

Toen op maandag 11 november 1918 om 11 uur stipt het geweervuur en kanonnengebulder verstomde, hadden meer dan 9 miljoen soldaten en bijna 8 miljoen burgers het leven verloren. Drie dagen eerder waren de eerste onderhandelingen tussen de geallieerden en de Duitsers over een wapenstilstand begonnen. Die gesprekken temperden het wapengekletter niet. Ook nadat het staakt-het-vuren in de vroege ochtend van 11 november eindelijk ondertekend was, ging het oorlogsgeweld onverminderd voort.

...