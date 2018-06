Amerikaanse bommenwerper uit WOII gevonden in de Noordzee

Tijdens archeologisch onderzoek in de Noordzee is een wraksite gevonden waar een Amerikaanse bommenwerper uit de Tweede Wereldoorlog rust. Dat hebben West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé, als ontvanger van cultureel erfgoed op de Noordzee, en onderzoeker aan het Vlaams Instituut voor de Zee Sven Van Haelst maandag aangekondigd.

Tijdens onderzoek in het kader van de aanleg van Nemolink, een hoogspanningskabel tussen Groot-Brittannië en België, zijn in juni en juli 2017 enkele opmerkelijke stukken van een vliegtuig gevonden. Er is onder meer een schroef van een turbo gevonden. Na nader onderzoek bleek het te gaan om een Amerikaanse bommenwerper van het type Boeing B17-G.

Er zijn ook nog aluminiumplaten en een beschermplaat tegen munitie gevonden.

Schattenjagers

Waar het vliegtuig precies ligt, wordt niet meegedeeld, om schattenjagers niet op ideeën te brengen. Dit type werd in het tweede deel van de Tweede Wereldoorlog ingezet om de Duitse industrie en grote steden te bombarderen vanop Britse basissen. Er konden negen tot tien soldaten aan boord. De identiteit van het vliegtuig en de bemanning kon nog niet exact bepaald worden. Er is nog twijfel tussen een viertal vliegtuigen. Verder onderzoek op de site en DNA-onderzoek kan uitsluitsel geven. 'We hebben de Amerikaanse autoriteiten meteen ingelicht, zoals het hoort', aldus Decaluwé. 'Er is heel wat interesse en het is de ambitie van de Amerikanen om de stoffelijke overschotten naar boven te halen en hun naar hun thuisland te brengen.'

Er zijn tijdens het onderzoek nog enkele vondsten gedaan, van onder meer Britse en Duitse vliegtuigen.