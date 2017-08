Fipronil mogelijk via dierenartsen ook bij particulieren terechtgekomen

De fipronil zou in het antiluizenmiddel Bytecontrol zitten, volgens de bijsluiter nochtans een biologisch product. Het Antwerpse parket geeft vrijdag geen commentaar op de nieuwe ontwikkelingen en beperkt zich tot de communicatie van donderdag, 'zodat het onderzoek verder zijn gang kan gaan'.

Ook Bytecontrol werd verkocht door Poultry-Vision uit Weelde (Ravels), het bedrijf waarmee de bal in de fipronil-zaak aan Belgische zijde enkele weken geleden aan het rollen ging. Een dierenarts getuigt in Gazet Van Antwerpen dat het middel 'zo goed werkt dat er bijna zeker fipronil in moet zitten'.

Speurders namen donderdag onder meer een factuur en een fles Bytecontrol mee voor onderzoek. Een particulier die het middel kocht, mag zijn kippen enkele maanden lang niet in het behandelde kippenhok laten.

Er vonden donderdag in België huiszoekingen plaats op elf adressen over het hele land, vooral bij stalontsmettingsbedrijven. Het zou gaan om locaties in Arendonk, Ravels, Kasterlee, Destelbergen, Heusden, Lommel, Meeuwen-Neerpelt, Torhout en Hamois. Ook in Nederland waren er huiszoekingen en werden de twee zaakvoerders van het bedrijf Chickfriend opgepakt.