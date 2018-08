Zachartsjenko, leider van separatistische beweging in Oost-Oekraïne, omgekomen bij bomexplosie

In Oost-Oekraïne is Aleksandr Zachartsjenko, de leider van de zelfuitgeroepen republiek Donetsk, om het leven gekomen. Dat melden Russische media vrijdag. Hij stierf naar verluidt bij een bomexplosie in een café in Donetsk.