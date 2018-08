Migranten stormen opnieuw Spaans gebied in Noord-Afrika binnen

Zeven politieagenten liepen verwondingen op in een poging de migranten af te weren. Een van was er erger aan toe en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. De vluchtelingen bestookten de agenten onder andere met ongebluste kalk, die bij contact met de huid gevaarlijke brandwonden veroorzaakt.

In totaal 300 migranten hadden geprobeerd over de grensafsluiting te geraken, met gedeeltelijk succes", aldus de woordvoerder. De migranten, afkomstig uit Sub-Saharisch Afrika, probeerden met kniptangen een gedeelte van de omheiningen door te snijden, werd een politieagent door El País geciteerd. 'Een aantal klauterde over de omheining en anderen gingen erdoor'. Ze gedroegen zich 'gewelddadig en agressief'. Vijf van hen liepen snijwonden op. Op 26 juli al waren meer dan 600 vluchtelingen er in geslaagd om op dezelfde plaats in Ceuta te geraken. Toen moesten vier leden van de Guardia Civil behandeld worden, nadat migranten eveneens ongebluste kalk en geïmproviseerde vlammenwerpers hadden gebruikt. Het ging toen om de grootste bestorming in jaren.

Spanje bezit in Noord-Afrika twee exclaves, die door Marokko worden geclaimd: Ceuta aan de Straat van Gibraltar en het 250 kilometer oostelijker gelegen Melilla. In de omgeving van beide gebieden wachten tienduizenden Afrikanen op een gelegenheid om in Europa te geraken.