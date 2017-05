De Reactor De Reactor, platform voor literaire kritiek, schrijft elke week een gedegen recensie voor Knack.be Opinie

'Woede en vergeving': ongeveer de helft van het boek kan worden geschrapt

Dirk De Schutter over 'Woede en vergeving' van Martha Nussbaum: 'Het boek is in zijn huidige vorm onverdraaglijk langdradig.'