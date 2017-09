Wie te zacht is van karakter zal worden uitgerangeerd

Een boek leeft bij de gratie van zijn personages. Hoe ijler ze zijn, hoe programmatischer het boek wordt. In Paul De Bruyns tweede thriller (de eerste was Het Laatste Gesprek in 2016) neemt de maatschappelijke functie van elk personage de karaktertekening helemaal over. Het gevolg is een soort stratego, met anonieme pionnen, die uitvoeren wat ze moeten doen: een kiescampagne leiden, en tegelijk stinkende potjes gedekt houden. Deze politieke thriller krijgt evenwel een weinig spannend platform; hij poneert zich als een zedenroman. Geen fraaie zeden, maar tekenend voor een klimaat waarin politiek als onbetrouwbaar overkomt, corruptie weilig tiert, en de ambities alle gevoelens opzij hebben gedrongen - zoals die tussen de coming man van de liberale partij Philippe Colman en zijn nijdassige vrouw en topadvocate Claudia.

