Wie de wereld van Luc Deflo binnentreedt, moet elke hoop laten varen

Luc Deflo, winnaar van de Hercule Poirotprijs 2008, zoekt houvast. Sinds hij Manteau moest verlaten, waar hij 22 thrillers uitgaf rond het duo Bosmans-Deleu of rond Cel 5, had hij een onderkomen gevonden bij Borgerhoff en Lamberigts. Echt goed voelde hij zich niet, en dat was ook af te lezen aan de uitwaaierende richtingen die zijn negen thrillers daar uitgingen. Deflo experimenteerde ook met dubbelauteurschap, met zijn Braziliaanse vrouw Sormaria Marchan (Drift) of met Aloka Liefrink (Onderhuids). Allemaal one shots, en dat is met zijn overstap naar Van Halewyck niet anders.

...