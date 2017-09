'Weg' van Jowi Schmitz uitgeroepen tot beste jongerenboek van het jaar

"Weg" beschrijft de avonturen van de veertienjarige Anna die wegloopt uit het opvanghuis voor kinderen en jongeren dat haar ouders runnen en al liftend in Barcelona terechtkomt.

De prijs wordt in drie categorieën toegekend. Alle winnaars krijgen een cheque van 15.000 euro. In de categorie Vertaald gaat de onderscheiding naar "Een" van Sarah Crossan, vertaald door Sabine Mutsaers. De Publiekprijs is gewonnen door "De negen kamers" van Peter-Paul Rauwerda.

De prijzen horen bij de Literatour, de boekenweek voor jongeren, van 16 tot en met 24 september.