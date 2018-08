Voorpublicatie: de biografie van schrijver J.M.H. Berckmans

Op een weekavond in augustus 2008 raast een witte Citroen 2 pk door de straten van de Antwerpse voorstad Merksem. De chauffeur trekt op, remt, claxonneert. Op de passagiersstoel schuift een stapel papier heen en weer wanneer de 'geit' in de bochten overhelt. Het originele en dus bevlekte manuscript dat de schrijver J.M.H. Berckmans net heeft afgewerkt: Uit het Leven van eenen Wildzang & eene heftig claxonnerende vliegende Zottin. De chauffeur vloekt. Hij is in allerijl op zoek naar een plaats waar hij fotokopieën kan nemen. Dat is de instructie die zijn vriend Jean-Marie hem heeft gegeven. Op dat tijdstip is in die Antwerpse faubourg een kopiezaak echter even moeilijk te vinden als een benzinestation op de Noordpool. De opgejaagde chauffeur tuft uiteindelijk naar de straat waar uitgever Rudy Vanschoonbeek woont en waar diens eega Marijke op de hoek staat te wachten om het voertuig naar de juiste locatie te loodsen.

...