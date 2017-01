Veilinghuizen: 'Boeken zijn stille minnaressen'

'Waar ligt het manuscript met Gregoriaanse gezangen? Is dat al naar de koper vertrokken?' Enkele weken geleden verkocht Johan Devroe, hoofdexpert van het Brusselse veilinghuis The Romantic Agony, het prachtige zogenoemde 'graduale' uit de vroege renaissance, met 12 miniaturen en meer dan 200 geschilderde initialen, voor 200.000 euro aan een Italiaanse stichting - inclusief kosten. Na even zoeken is het gevonden. Het unieke, in leer gebonden boek blijkt op een rekje in de verkoopzaal te liggen, nonchalant in een rode doek gewikkeld.

