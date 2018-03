Van seksspelletjes tot het Vaticaan, het pikante kloosterleven volgens de woordvoerder van minister Schauvliege

In Dendermonde worden de laatste restanten van Maria Troon weggerestaureerd. De enorme tuin van het historische klooster, tot vijf jaar geleden een park in het hart van de Oost-Vlaamse stad, is volgebouwd met een psychiatrisch ziekenhuis en een woon-zorgcentrum dat Mariatroon heet. Alleen die (weliswaar iets anders gespelde) naam zal blijven herinneren aan een instelling die meer dan een half millennium bepalend was voor het gezicht en de geschiedenis van de stad.

