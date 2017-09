Turkse Nobelprijswinnaar Orhan Pamuk: 'Of je Erdogan mag herkennen in mijn roman? In geen geval!'

De nieuwe Pamuk is een grand cru. Een waterput en de Oedipus-mythe vormen de hoofdingrediënten van een filosofische parabel waarin politieke associaties niet ontbreken. Een gesprek met de Turkse Nobelprijswinnaar literatuur. Over zijn boek, maar ook over de actualiteit in zijn verscheurde land.