Troebel Water van Belinda Aebi: Publireportage voor een streekkrant

De aanpak van onze uitgeverijen ontgaat me geheel. Of niet helemaal. Het gaat allang niet meer om wie kan schrijven of een gedenkwaardige plot bedenkt. Het gaat om de marketingpotentie, liefst van de schrijver of schrijfster zelf. Heeft hij/zij een uitgebreid adressenboekje? Een vaste groep volgelingen zoals Jo Claes (die wél kan schrijven)? Kan hij/zij eigen reclame kwijt in allerhande pseudo-infoblaadjes? Of is hij/zij bereid zélf te betalen voor de uitgave van zijn/haar gewrochten? Dat laatste blijft gangbaar bij kleine uitgevers en print-on-demand.

