'Treed binnen in de geheime wereld van René Magritte'

In een doodgewoon en onopvallend rijtjeshuis in Jette, waar niets liet vermoeden dat er een kunstschilder woonde en werkte, overleed vijftig jaar geleden René Magritte. Want dat was de naam van de man die er met zijn echtgenote woonde en in de buurt de nobele onbekende was en waarvan niemand in Jette vermoedde dat hij een internationaal icoon was geworden van het surrealisme. Hij wandelde soms door de buurt met zijn schoothondje, getooid met zijn onafscheidelijke zwarte bolhoed. Zijn atelier was het huiselijk salon waar zijn schildersezel stond opgesteld bij een raam langs de straatzijde, op een zeiltje om geen verfspatten op het tapijt achter te laten want daar werd zijn vrouw Georgette wel eens lastig van.

...