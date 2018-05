Tom Lanoye leest de Russische reportages en brieven van Joseph Roth

In 1926 reist de Oostenrijks-Hongaarse schrijver en journalist Joseph Roth door de Sovjet-Unie, nieuwsgierig naar het grootse sociale experiment in het Arbeidersparadijs. In zijn reportages, brieven en dagboeknotities laat Roth zich lezen als glashelder chroniqueur, maar ook als eenzaam en gedesillusioneerd man. Ze zijn nu gebundeld in Spoken in Moskou: reportages en brieven uit Rusland - en Tom Lanoye schreef er het volgende voorwoord bij.