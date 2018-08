Schrijver Henk Blanken heeft parkinson: 'Ik wil de regie over mijn levenseinde uit handen geven'

Hij haalt nog hooguit een gemiddelde van veertig woorden per dag. Dan is hij alweer zo moe dat hij zijn concentratie niet langer vast kan houden. Maar hij ploetert verder. Sinds hij in 2011 te horen kreeg dat hij de ziekte van Parkinson onder de leden had en zijn journalistieke carrière dus maar beter kon vergeten, is Henk Blanken (59) koppig blijven schrijven aan 'een roman die nooit afkomt'. Na vier jaar resulteerde dat in Pistoolvinger - een pistoolvinger is de benaming voor de wijsvinger die bij sommige parkinsonpatiënten verkrampt omhoog blijft staan. In Pistoolvinger beschrijft Blanken zonder een spoor van zelfbeklag het verlies aan decorum dat met zijn ziekte gepaard gaat: 'Ik ben nog maar half de man die ik ben geweest. Ik ben nu een man met een schommelend hoofd, een humeurige ziel en een bang hart. Van een afgebroken berkentakje in de sneeuw schiet ik al vol - dat huilerige is een bekend symptoom van parkinson. Ik kwijl als ik sta te plassen. Soms waait mijn linkerhand zomaar omhoog. Ik kan er niets aan doen, aan het spasme dat tot slapstick leidt als die hand een glas water leeggiet over mijn linkerschouder.'

