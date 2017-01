Schrijver David Pefko: 'Toen ik zelf in de gevangenis zat, wist ik: ik moet het verhaal van Bernie Madoff schrijven'

Terwijl wij in Europa met verbazing naar omvallende banken stonden te kijken, brak in de Verenigde Staten naast de bankencrisis nog een ander schandaal uit. Bernie Madoff lichtte decennialang duizenden klanten op die hun geld - in totaal zou het om zo'n 65 miljard dollar gaan - bij zijn beursfonds parkeerden. In het piramidespel dat hij opzette, kon hij zijn klanten alleen de winst uitkeren die hij hen voorspiegelde zolang nieuwe klanten vers geld investeerden. De financiële crisis zorgde ervoor dat alle Amerikanen hun geloof in de beurs verloren, en ook Madoff, die jarenlang nochtans hoge winstpercentages had uitgekeerd, werd meegesleurd in de storm. In 2009 werd hij veroordeeld tot 150 jaar cel, maar hij zal niet snel vergeten worden. Er wordt nog altijd een juridische strijd uitgevochten over de schadeclaims, en het verhaal van Madoff blijft een inspiratiebron voor journalisten, documentairemakers en nu dus ook de romancier David Pefko.

