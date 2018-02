Saint-Amour: Michel Faber schrijft zijn vrouw tot leven

Wereldberoemd werd hij met Lelieblank, scharlakenrood (2002), de vuistdikke roman waarin Michel Faber het relaas brengt van een negentienjarige prostituee in het victoriaanse Londen. Daarvoor had hij Onderhuids geschreven - in 2013 verfilmd door Jonathan Glazer, met Scarlett Johansson in de rol van mannenverslindende alien - en zijn oeuvre dikte aan met gelauwerde verhalenbundels en novelles. Begin 2014 verscheen Het boek van wonderlijke nieuwe dingen, een breed opgezette ode aan zijn pas aan kanker overleden vrouw Eva, waarna hij, geteisterd door verdriet, verklaarde nooit nog een roman te zullen schrijven. Toch verscheen er nog een poëziebundel, Undying, vertaald als Tot leven, een huiveringwekkende kroniek waarin Faber de lijdensweg van zijn vrouw beschrijft. Gruwelijk heldere gedichten zijn het, waarin pijn en liefde een rouwdans uitvoeren die geen enkele lezer onberoerd laat.

