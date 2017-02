Recensie 'Verdenking' van Friedrich Dürrenmatt: Tegen het vergeten

Het is een feuilleton, dat eerst verscheen in Der Schweizeriche Beobachter tussen september 1951 en februari 1952. Het is beknopt, springerig, filmisch, en nadrukkelijk doordrenkt met de verwerking van de nazitijd. Maar het is meer dan dat. De Verdenking is vooral de bolle spiegel die Dürrenmatt zijn eigen volksgenoten voorhoudt. Zwitsers hebben altijd de andere kant opgekeken, ze zijn daardoor misvormd zoals de geleerden op Swifts Laputa, en volstrekt gewetenloos. Hun grootste deugd is het beoefenen van de vergetelheid.

