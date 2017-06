Recensie In Kassel is niets wat het lijkt: 'Aangestoken met creativiteit en enthousiasme'

In de roman 'In Kassel is niets wat het lijkt' wordt heel wat afgedacht. De zinnen volgen elkaar op als associaties en expliciet benoemde gedachten. Ideeën geven in dit boek het leven als in een snelle estafette door aan elkaar. Dat is vooral het gevolg van de tegelijkertijd eenzijdige en gevarieerde activiteit van de ik-verteller, die samenvalt met de auteur. Hij werd uitgenodigd om op de dertiende Documenta (2012) in Kassel aanwezig te zijn als writer-in-residence. Gedurende enkele voormiddagen nam hij in een Chinees restaurant plaats om te schrijven, terwijl bezoekers hem konden bekijken. Geëxposeerd worden bleek weinig aangenaam. Daarom bekeek Vila-Matas zelf kunstwerken en dacht hij impressionistisch na over alles wat hij te zien kreeg. De auteur schreef zijn ideeën niet neer in een essay, maar probeerde de honderden gedachten en ingevingen te reconstrueren die hem tijdens die paar dagen overvielen. 'In Kassel is niets wat het lijkt' is dus een verslag - een recensie-in-romanvorm, maar ook een reisdagboek, of een city book gekoppeld aan een artistiek evenement.

...